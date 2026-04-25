Bad Gyal visita el Coliseum

Bad Gyal Instagram: @akabadgyal

La icónica estrella del pop urbano actual, Bad Gyal, actuará en el Coliseum herculino el 23 de mayo en su única parada en tierras gallegas. Lo hará para presentar en directo los temas de su segundo álbum.

La artista catalana se subirá al escenario del recinto coruñés para hacer disfrutar a los asistentes con su personal estilo musical que fusiona sonidos urbanos, dancehall y ritmos latinos.

Este concierto forma parte de su gira mundial Bad Gyal Tour 2026 y dará inicio a las 22.00 horas.

El precio de las entradas será desde 50,06 euros.