Concierto del American String Quartet

American String Quartet Ayuntamiento de Salamanca

La Sociedad Filarmónica de A Coruña presenta este martes, 21 de abril, a las 20:00 horas en el Teatro Rosalía de Castro, una nueva cita de su temporada de conciertos de cámara 2025-2026 con la actuación del prestigioso American String Quartet.

Reconocido internacionalmente como uno de los grandes referentes de la música de cámara, el American String Quartet cuenta con más de tres décadas de trayectoria, durante las cuales ha actuado en las principales salas del mundo, como la Berlin Philharmonie, el Carnegie Hall de Nueva York o el Kennedy Center de Washington. Su excelencia artística y la solidez de su conjunto han sido ampliamente elogiadas por la crítica especializada.

Formado en 1974 y vinculado a instituciones de prestigio como la Manhattan School of Music, el cuarteto ha colaborado con destacados intérpretes y ha desarrollado una intensa labor tanto en el repertorio clásico como en la música contemporánea, estrenando obras de compositores actuales y consolidando una amplia discografía.

El programa previsto para este concierto incluye obras fundamentales del repertorio para cuarteto de cuerda, con composiciones de Franz Schubert, Maurice Ravel y Johannes Brahms, ofreciendo un recorrido musical de gran riqueza estilística que abarca desde el romanticismo hasta las sonoridades del siglo XX.

Este concierto forma parte del ciclo “Concertos de cámara” del primer semestre de 2026, organizado por la Sociedad Filarmónica de A Coruña en colaboración con el Consorcio para la Promoción de la Música, el Concello de A Coruña y la Diputación de A Coruña.

Entradas disponibles en ataquilla.com desde 5 euros (para menores de 25 años), 10 € para docentes (previa inscripción en filarmonicacoruna@hotmail.com) y 20 € para el público general.