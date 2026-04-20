Concierto de El Jose en el Garufa Club

El Jose

El Jose presenta su gira ‘Los Pies en el Mar’ que llevará a la banda por los escenarios de las principales salas de la geografía ibérica. En este nuevo y espectacular show, El Jose presentará algunas de las canciones que incluirá su próximo disco en el que trabaja y del que ya conocemos algunos single como ‘Los Pies en el Mar’, ‘La Sospecha’ y ‘Emosido engañado’ con una gran acogida entre el público. Este último, además es banda sonora original de “Inquilinos” cortometraje del premiado director Adrián Ordoñez.

La gira arrancó el pasado 25 de octubre batiendo récords de ventas y teniendo que realizar dos ampliaciones debido a la demanda del público. Las citas en Galicia serán el jueves 23 en La Pecera de Vigo, el viernes 24 en el Garufa Club de A Coruña y el sábado 25 en el Auriense de Ourense. Las entradas están disponibles en su página web www.eljose.es

"Los pies en el mar" de El Jose, viene cargada con un nuevo espectáculo en directo, nuevas canciones y nuevos ritmos, transportándote por un abanico de estilos que te harán saltar, cantar, disfrutar y emocionarte. Siempre con su sello personal, te llevará desde la intimidad más hermosa, hasta el pogo más punky, todo ello bañado por el humor y sus letras reivindicativas. Prepara con calzado cómodo porque... ¡Vamos a meter "los pies en el mar"!