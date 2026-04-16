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Paula Mattheus presenta su gira 'Todo lo alto que quiera'

Paula Mattheus
Paula Mattheus
Cedida

Paula Mattheus inicia en 2026 una nueva etapa en directo y llega a Coruña con su gira 'Todo Lo Alto Que Quiera'. En este concierto en directo podrás  disfrutar de su forma única de cantar historias, combinando energía y la emoción que caracteriza sus shows.

En esta presentación de Paula Mattheus podrás disfrutar de las canciones que ya forman parte de sus conciertos y de temas inéditos de su próxima etapa musical.

Un viaje donde conviven lo que sus seguidores ya conocen y lo que aún está por descubrir. Una gira pensada para compartir y seguir creciendo junto a su público.

Fecha Inicioviernes, 8 de mayo de 2026 20:30

Lugarsala Pelícano

Dirección Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 «Palexco», La Coruña, España

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