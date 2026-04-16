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Agenda

Concierto de Grecas en la sala Pelícano

El rapero madrileño Grecas
El rapero madrileño Grecas
Cedida

Grecas, el conocido rapero procedente de Madrid, ofrecerá un concierto en Galicia para presentar su nuevo disco 'Escrito en la M-30', que cuenta con las colaboraciones de Israel B, Gloosito, El Bugg, Ill Pekeño y Ergo Pro. El evento tendrá lugar en la sala Pelícano, el 1 de mayo.

Grecas compuso sus primeros temas mientras trabajaba como taxista y recorría cientos de kilómetros en la autopista de Madrid M30, de ahí el título de su disco. Tal vez por eso, sabe mejor que nadie como comunicar con su público y contar historias de la calle siendo una referencia del género actualmente.

Fecha Inicioviernes, 1 de mayo de 2026 21:30

LugarSala Pelícano

Dirección Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 «Palexco», La Coruña, España

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