Concierto en el Palacio de Capitanía

Palacio de Capitanía ¡ EC

Jueves 16 de abril, a las 19:00 horas, alumnos del Conservatorio Superior de Música, ofrecerán un concierto en el patio del Palacio de Capitanía General.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: “Las Kermés de las Vistillas” (J.M. Martín Domingo), “Share My Joke” ( J.Webb), “ Tocatta Festiva” (Jan Van der Roost), “The Lonely Maid”( Thomas Rüedi), “Oregon”(Jacob de Haan), “ La Gran Puerta de Kiev (de Cuadros para una Exposición)” ( M. Mussorgsky).

El concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo