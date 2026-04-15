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Agenda

Concierto en el Palacio de Capitanía

Palacio de Capitanía ¡
EC

Jueves 16 de abril, a las 19:00 horas, alumnos del Conservatorio Superior de Música, ofrecerán un concierto en el patio del Palacio de Capitanía General. 

El repertorio incluirá las siguientes piezas: “Las Kermés de las Vistillas” (J.M. Martín Domingo), “Share My Joke” ( J.Webb), “ Tocatta Festiva” (Jan Van der Roost), “The Lonely Maid”( Thomas Rüedi), “Oregon”(Jacob de Haan), “ La Gran Puerta de Kiev (de Cuadros para una Exposición)” ( M. Mussorgsky). 

El concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo

Fecha Iniciojueves, 16 de abril de 2026 19:00

LugarPalacio de Capitanía General

Dirección La Coruña, España

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