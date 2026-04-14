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Concerto-conferencia 'A música dos deuses'
El 23 de abril, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Xosé Cardeso Liñares, edificio Vila Melania del concello de Culleredo, la soprano Susana de Lorenzo y Conchita Pazos presentan el Concierto-conferencia 'A música dos deuses'.
Concepción Pazos Pita e Susana de Lorenzo González, profesoras de linguas clásicas, impartirán o Concerto-Conferencia " A Música dos deuses: o mundo clásico como fonte inagotable de creación musical".
Orfeo e Eurídice, Dido e Eneas, Medea... serán contados, e tamén cantados en directo pola soprano Susana de Lorenzo.
Entrada libre.