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Concerto-conferencia 'A música dos deuses'

'A música dos deuses' en Culleredo
'A música dos deuses' en Culleredo
Cedida

El 23 de abril, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Xosé Cardeso Liñares, edificio Vila Melania del concello de Culleredo, la soprano Susana de Lorenzo y Conchita Pazos presentan el Concierto-conferencia 'A música dos deuses'.

Concepción Pazos Pita e Susana de Lorenzo González, profesoras de  linguas clásicas, impartirán o Concerto-Conferencia " A Música dos deuses: o mundo clásico como fonte inagotable de creación musical".

Orfeo e Eurídice, Dido  e Eneas, Medea... serán contados, e tamén cantados en directo pola soprano Susana de Lorenzo.

Entrada libre.

Fecha Iniciojueves, 23 de abril de 2026 19:00

LugarBiblioteca Xosé Cardeso Liñares

Dirección Rúa Alcalde Domingo Sierra, 1, 15174 Conduzo, A Coruña, España

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