'This is Michael' en el palacio de la Ópera con Lenny Jay

Cartel de 'This is Michael' en el palacio de la Ópera Cedida

'This is Michael' vuelve al teatro de la Ópera este 31 de mayo, a las 21.00 horas, en el marco de su tour internacional 2026, tras agotar localidades emblemáticas como el Palacio Vistalegre en Madrid, las Arenas de Ciudad de México y Monterrey, el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y la histórica Salle Pleyel de París, entre muchas otras, en 2025.

El espectáculo definitivo sobre el 'rey del pop' aterriza en el palacio de la Música de A Coruña, listo para ofrecer una noche única: música en vivo, una puesta en escena impactante y la asombrosa interpretación de Lenny Jay, capaz de recrear con precisión la esencia y energía de Michael Jackson.

Con miles de espectadores emocionados alrededor del mundo y un crecimiento imparable, 'This is Michael' promete una velada inolvidable que celebra el legado del artista más influyente de todos los tiempos.