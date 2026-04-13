Concierto '40 años' de Marta Sánchez en el Palacio de la Ópera

Cartel de Marta Sánchez en el Palacio de la Ópera

El sábado 16 de mayo a las 20.00 horas, Marta Sánchez presenta su nuevo álbum y la gira '40 años 1985-2025' en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta desde 49,50 euros.

La 'reina del pop español' cumplió 40 años de carrera en 2025, por lo que Universal Music Spain lanza el álbum '40 Años 1985–2025' en doble vinilo y CD. Una producción que recupera temas grabados en el pasado que Marta siempre quiso publicar.

La gira, de la mano de GTS, repasa sus mayores éxitos y algunos de los nuevos temas incluidos en este lanzamiento.