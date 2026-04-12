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Agenda

Iván Ferreiro presenta su gira 35 aniversario

Iván Ferreiro en un concierto
Archivo El Ideal Gallego 

Este 09 de mayo, a  las 22.00 horas, se presenta en el Coliseum de A Coruña, el concierto de Iván Ferreiro.  

 'Hoy x Ayer', su gira 35 aniversario, deleitará a su público con las mejores canciones de su trayectoria, incluyendo su repertorio con la extinta banda 'Piratas'.

Mirando atrás sin caer en la nostalgia, Ferreiro presentará lo mejor de sus 12 discos de estudio, cinco como solista de 'Los Piratas' y siete en solitario, en la ciudad herculina.  

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 21:30

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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