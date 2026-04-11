Gonzalo Hermida en concierto en A Coruña

Gonzalo-Hermida-concierto Cedida

Gonzalo Hermida regresa a los escenarios con una actuación en la sala Malavida de A Coruña el 18 de abril. Esta es una de las primeras fechas de su nueva gira 'Bandera Libertad'.

Este concierto del andaluz supone un espectáculo en el que la emoción de su repertorio será el hilo conductor de la noche, en un formato para ser vivido con intensidad, coreando algunas de sus canciones más conocidas como: Que no se acabe la noche, Mamá te prometí y La vida es hoy.

La presentación está prevista para las 21.00 horas.