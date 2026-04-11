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Agenda

Dani Martin celebra su 25 aniversario con dos conciertos en el Coliseum

Dani Martin durante una presentación 
Archivo El Ideal Gallego 

El cantante Dani Martín presentará su nuevo disco 'El último día de nuestras vidas' y celebrará su 25 aniversario con su gira '25 P*t*s años' ofreciendo dos conciertos en el Coliseum de A Coruña los días 15 y 16 de mayo. 

Tras anunciar diez conciertos en el WiZink Center de Madrid, Dani Martín decidió ampliar la gira a 16 conciertos más por ciudades como Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, donde terminará esta gran gira el día 3 de octubre.

Dani martin gira 25 aniversario
Dani martin gira 25 aniversario
Cedida

"Este va a ser el concierto de nuestras vidas, de nuestros amores y desamores, encuentros y desencuentros, ciudades, caras, besos, viajes en coche, playas, cartas, miradas, cd’s, conciertos de verano, sentimientos, personas. En 2025 nos tocará celebrar que llevamos 25 años juntos (¡¡25 años!!) y que toda esta emoción no ha hecho más que crecer", dice el artista sobre un concierto que declara será "el último día de nuestras vidas".

Fecha Inicioviernes, 15 de mayo de 2026 21:00

LugarColiseum

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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