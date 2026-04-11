Concierto de El Consorcio en el teatro Colón

Los éxitos de Mocedades sonarán con El Consorcio en el teatro Colón Cedida

En este nuevo tour de El Consorcio, podremos escuchar las canciones más importantes de su carrera desde Mocedades, grupo al que pertenecieron todos sus integrantes. Ellos son la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano.

El Consorcio, formado por Estíbaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. Tómame o déjame, 'El vendedor','La otra España', 'Qué pasará mañana', 'Secretaria', 'Quién te cantará', 'Desde que tú te has ido', 'Amor de hombre', 'Dónde estás corazón', 'Le llamaban loca'… marcan su extensa e intensa trayectoria con más de cinco décadas de historia de la música española.

'Eres tú', canción compuesta por Juan Carlos Calderón, supuso uno de sus mayores éxitos de su carrera. Canción con la que obtuvieron con Mocedades el segundo puesto de Eurovisión en 1973.

Sus magníficas voces, con un empaste y una calidad sin igual, los llevaron a conquistar un Grammy Latino en 2016.

El Consorcio se presenta el 24 de abril a las 20.00 horas en el teatro Colón de A Coruña.