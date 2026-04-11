Concierto de El Arrebato | 'El viaje inesperado'. Tour 2026

Imagen promocional de la nueva gira de El Arrebato Archivo

El Arrebato presenta 'El viaje inesperado', el 25 de abril a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Un espectáculo que celebra el presente y la capacidad de encontrar la belleza en lo impredecible.

“El viaje inesperado para mí es la vida misma. Son las vueltas que da el destino cuando tú creías tener el mapa claro, y de pronto, sin aviso, te cambia la ruta… y también el corazón. Un directo inspirado en la improvisación que nos regala la vida, cuando las cosas no salen como imaginabas, pero que al final terminan siendo justo lo que necesitabas", declara el artista sobre su tour 2026.