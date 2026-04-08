Proyección sonora 'Aqua Matrix'

La Proyección Sonora IV Cedida

La Proyección Sonora es un proyecto inclusivo que busca fomentar la participación de personas con diversidad funcional en la creación sonora y en las artes contemporáneas. Durante los talleres, los participantes exploran técnicas de sonido y composición, promoviendo el aprendizaje, la colaboración y la visibilización del talento creativo de todas las personas implicadas. El proyecto culminará con la presentación de los resultados el 16 de mayo, jornada en la que se mostrarán las creaciones desarrolladas, celebrando la diversidad y la creatividad colectiva. La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas asociaciones de personas con discapacidad, como ASPRONAGA y FAXPG, y del MUNCYT.

Dentro del programa, se desplegará la instalación Aqua Matrix, que incorpora metodologías inclusivas, multisensoriais y ecofeministas. Se trata de una exploración artística y pedagógica del agua entendido no solo como sustancia vital, sino como símbolo profundo de transformación, memoria y vínculo. Las actividades del proyecto se nutrirán del entorno natural y urbano de A Coruña, tomando como matrices espaciales lugares vinculados simbólicamente al agua: el embalse de Cecebre, los espacios de distribución, las torres de depósito, el acuario y la apertura caro al mar del Orzán.

El acto será en el MUNCYT el sábado 9 de mayo a las 13.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.