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'Ironic Concert', de la Banda Municipal de A Coruña

Ironic concert
Ironic concert
Cedida

La Banda Municipal de Música de A Coruña [BMMC], dirigida por Juan Miguel Romero Llopis, afronta un nuevo reto en el Festival RESIS con un programa en torno a la nueva escritura para instrumentos de viento que se abrirá con la overtura From whom the idiophones toll?, obra para banda sinfónica compuesta en 2016 por el prestigioso pianista y compositor coruñés Nani García.  Incluye un estreno en Galicia, la de Ironic Concert, del valenciano Voro García -una obra de 2025 que juega con la sorpresa y el contraste-; además del Concierto sobre textos futuristas de Joan Salvat-Papasseitm, una composición de 2024 de Ximo Tarín. La banda interpretará también una composición clásica como Music Fuere Prague 1968, obra del checo Karel Husa que escribió en homenaje a la revolución conocida como Primavera de Plaga desde el exilio en EE UU.

El concierto será el próximo 7 de mayo a las 20.00 horas en el teatro Colón. La entrada será libre hasta completar aforo.

Fecha Iniciojueves, 7 de mayo de 2026 20:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, A Coruña, España

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