Concierto 'Undersongs', de Sigma Project

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El Festival RESIS presenta un concierto en coproducción con Siemens, ⁠weit! neue musik weingarten y el renombrado Festival de Otoño de Varsovia para presentar una nueva obra de la compositora Chaya Czernowin al frente del grupo Sigma Project. Una propuesta inmersiva de vanguardia donde el sonido del cuarteto de saxofóns dialoga con una escenografía creada específicamente por la artista Iria del Castelo para este espacio.

El concierto cobra especial relevancia por su carácter innovador e interdisciplinar. Este museo, dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología, ofrece un marco único para que la música contemporánea explore nuevas formas de interacción con la materia, el espacio y el sonido. La propuesta de Sigma Project encaja de manera natural en este contexto, permitiendo que el público experimente una fusión entre creación sonora y tecnología, on line con la filosofía del Festival RESIS de generar experiencias inmersivas y de diálogo entre disciplinas.

El evento tendrá lugar en el museo Domus a las 20.00 horas y se podrá acceder con la retirada previa de invitaciones.