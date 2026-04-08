Concierto 'La voz de Ophelia', con Luna Celemín y Christian Camino

La voz de Ofelia Cedida

Luna Celemín, soprano coruñesa afincada en Berlín, presenta en compañía del pianista Christian Camino esta propuesta íntima que explora la evolución de la canción de cámara y el lied desde el lenguaje del romanticismo tardío hasta las estéticas más exigentes de la creación actual. El concierto establece un hilo conductor entre la tradición alemana de Richard Strauss y la vanguardia de George Crumb con la de compositores fundamentales de la actualidad como José María Sánchez-Verdú y Wolfgang Rihm. De este último, el dúo estrenará en España dos obras: 3 Hölderlin Gedichte y Ophelia Sings, mientras que del autor gaditano estrenarán en Galicia su obra El buscador caminante. Esta será precedida y continuada por dos de las más impactantes piezas de Strauss: Letzte Blätter y Lieder op.27.

El concierto será en el museo de Belas Artes el 24 de mayo a las 12.30 horas. Es necesaria la retirada de invitaciones.