Concierto 'Entre Feldman', con Arxis Ensemble y Niño de Elche

Entre Feldman Cedida

Niño de Elche y Arxis Ensemble protagonizan el concierto de clausura de esta IX edición y podemos aventurar que se trata de una de las propuestas más arriesgadas y ambiciosas de la historia del Festival RESIS. Tras trabajar previamente en la residencia artística REGA, en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, la voz siempre iconoclasta de Paco Contreras y la precisión sonora de Arxis Ensemble presentarán un programa de hibridación absoluta entre performance, electrónica y música de cámara, completada por las imágenes concebidas para la ocasión de Lois Patiño, uno de los cineastas y creadores visuales gallegos más prestigiosos. En él habrá dos estrenos absolutos, la de Arder, de Hugo Gómez-Chao, y la de Entre Feldman, de Niño de Elche y Hector Cavallaro. Además, trabajarán sobre piezas de Rebecca Saunders, Morton Feldman y José Manuel López López en una experiencia que había visto alrededor del concepto de transformación y de nuevos códigos culturales. El espectáculo Entre Feldman promete desbordar los límites de la música contemporánea tradicional para interpelar directamente a la identidad y a la memoria del espectador.

El evento tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 20.00 horas, en el plató virtual de la ciudad de las TIC.