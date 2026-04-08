Concierto de 'Capilla Rothko', de Morton Feldman

Capilla Rothko Cedida

El neoyorquino Morton Feldman (1926-1987) fue uno de los más reputados compositores de música contemporánea en el siglo XX. En 1971 rendiu homenaje al pintor Mark Rothko en su obra Rothko Chapel (Capilla Rothko). Como concierto inaugural de la novena edición del Festival RESIS, esta obra será interpretada por el grupo Gallaecia Ensemble Barroco, experto en música antigua, y la agrupación vocal KEA Ensemble de Bilbao, en colaboración con el Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y bajo la dirección de Enrique Azurza.

El programa une la música del barroco con la creación contemporánea para redefinir la idea de tradición y la lectura temporal de la historia de la música. Incluye una pieza actual de David Azurza y el estreno absoluto de Haeresis, una nueva composición de la gallega Carme Rodríguez (Ribadeo, 1996), por encarga del festival. Estas si intercalarán con varias cantatas pertenecientes a Membra Jesu Nostri, obra compuesta por Dietrich Buxtehude en 1680. No menos importante es la iluminación, que correrá al frente de la gallega Laura R. Iturralde.

Este concierto inaugural tendrá lugar el 23 de abril a las 20.00 horas en el teatro Rosalía de Castro. Se podrá acceder con retirada de entrada previa.