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Concierto 'Ars Umbrae', de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Ars Umbrae
Ars Umbrae
Cedida

La Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Josep Planells, presentará en el Festival RESIS un ambicioso programa que explora el concepto de la sombra y el «sueño oscuro» a través del soy orquestal con cinco composiciones. Tres de ellas son preludios de Richard Wagner, que dialogarán con dos obras contemporáneas que se estrenan en España: Ars Umbrae, pieza de 2013 del gallego Jacobo Gaspar, y Dark Dreams, del mismo año, del austriaco George Friedrich Hass, considerado uno de los mejores compositores del siglo XXI. Todo lo eres para crear una atmósfera inmersiva que redefina los límites del espacio sinfónico tradicional.

El concierto se celebrará en el Palacio de la Ópera el 15 de mayo a las 20.00 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla desde 14,25 euros. 

Fecha Inicioviernes, 15 de mayo de 2026 20:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

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