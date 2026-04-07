La orquesta Gaos homenajea a Gioachino Rossini

Un programa centrado en la figura de Gioachino Rossini, conocido por su brillante producción operística, pero también por su humor y frescura en la música instrumental. El fagotista Esteban García interpretará el Concierto para fagot y orquesta, completando el programa con la suite La boutique fantasque de Respighi sobre temas del compositor italiano.

El concierto será en el Teatro Colón el próximo domingo 19 de abril a las 19.30 horas. La taquilla será inversa, lo que significa que la entrada es libre hasta completar aforo y no será hasta que se acabe el concierto que se pueda hacer una aportación voluntaria.