Concierto solidario de la Tuna de Veteranos de A Coruña

Tuna de Veteranos

El Auditorio del Centro Sociocultural Ágora acogerá un emotivo concierto solidario a cargo de la Tuna de Veteranos de A Coruña, una agrupación con más de tres décadas de trayectoria que mantiene viva la tradición musical de la tuna.

El evento, que tendrá lugar el 17 de abril a las 19.00 horas, destinará su recaudación a la Asociación Antonio Noite, sumando música y compromiso social en una misma cita. Una oportunidad para gozar de un repertorio lleno de clásicos, nostalgia y proximidad, a la vez que se colabora con una causa solidaria.

Las entradas están a la venta en la plaza de Ourense y en el despacho de billetes del Ágora por 10 euros.