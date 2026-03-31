Gala 'Quero Cantar' 2026

Gala Quero Cantar EC

El certamen musical ‘Quero Cantar’, impulsado por la Diputación de A Coruña, ha dado a conocer los grupos seleccionados que actuarán en la gran final de su novena edición, consolidándose como una de las principales plataformas de promoción del talento musical joven en Galicia.

La gala final se celebrará el domingo 12 de abril a las 18:00 horas en el Teatro Colón, un escenario emblemático de A Coruña que acogerá las actuaciones de las bandas finalistas ante el público y el jurado.

El concurso ‘Quero Cantar’ se ha convertido en una cita de referencia para artistas emergentes, ofreciendo una oportunidad única para mostrar su talento en directo y dar el salto a un mayor reconocimiento dentro del panorama musical gallego. En esta edición, los grupos seleccionados competirán por alzarse con el premio en una final que promete variedad de estilos y propuestas.

El evento será de acceso abierto hasta completar aforo, consolidando una vez más a ‘Quero Cantar’ como un espacio de encuentro para la cultura y la música en directo en Galicia.