El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Agenda

(Re)existencia, de Lumedoloop

Lumedoloop
Lumedoloop
Bastian Rodriguez

Lumedoloop, o trío compostelán conformado por tres figuras imprescindibles da escena urbana galega -Jamas, Møu e DJ Mil- presentará o seu álbum debut, (Re)existencia, esta fin de semana na Coruña. A sala Filomatic  acollerá a estrea na cidade dun disco conceptual que é moito máis que un conxunto de cancións: é un mapa de navegación para tempos convulsos.

(Re)existencia avoga por vivir con conciencia e celebra a creación artística como ferramenta de resistencia, pensamento crítico e festexo colectivo. Desde o nacemento de Lumedoloop en outubro, a banda foi trazando o percorrido da súa proposta a través de distintos avances e declaracións de intencións.

Con Rico de Sabor, o trío reflexionaba sobre o materialismo afectivo fronte á precariedade económica e, con Rap Cru, abordaba a celebración da creación pura, libre de aditivos comerciais, como acto de renacemento. Con Non Traio Un Laio, a formación erguía a voz contra a submisión lingüística, o desarraigo cultural e a favor do apoderamento da lingua galega cun himno de orgullo e de resistencia identitaria; e con Involución asinaban un manifesto o contra a involución social, sinalando o capitalismo depredador, a progresiva lexitimación da ultradereita e o papel das élites económicas e mediáticas. O último manifesto e, á vez, o centro emocional do disco, é Fíos de Cor, un relato sobre a protección, a aceptación e a aprendizaxe, de mirar ás sombras de fronte e aprender a convivir con elas.

LUMEDOLOOP + SAIBRAN
LUMEDOLOOP + SAIBRAN

A presentación de (Re)existencia terá lugar o mércores 1 de abril na Filomatic. Nestes concertos, Lumedoloop acompáñase de Saibran, banda emerxente do país que lidera un outro gran nome do rap en galego: Cibrán García. A intención deste dobre concerto non é outro que celebrar, de forma conxunta, o bo momento que está a vivir a escena urbana do país e a súa intensa efervescencia creativa.

PRESENTACIÓN (RE)EXISTENCIA, DE LUMEDOLOOP

SALA FILOMATIC (A CORUÑA)

1 de abril, 22:30h

Entradas en https://entradium.com/events/lumedoloop-saibran

Fecha Iniciomiércoles, 1 de abril de 2026 22:30

LugarSala Filomatic

Dirección Rúa San José, 21, 15002 A Coruña, España

