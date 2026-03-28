Festival Talento de A Coruña

Biblioteca del Ágora Pedro Puig

Una tarde llena de comedia, microteatro y música en directo dentro del programa “Agra no Ágora”. Este sketch cómico está formado por dos piezas relacionadas entre sí: “Quemando prejuicios” y “Chasco en el mercado”.

Quemando prejuicios

Carme y Xabier se encuentran en una parada de autobús. La conversación comienza cuando Carme le pide un mechero, lo que provoca una confusión en Xabier.

Chasco en el mercado

Carme y Xabier vuelven a encontrarse, esta vez durante la visita a un piso que Xabier quiere alquilar.

Además, Laura Prego presenta un monólogo cómico lleno de humor, contradicciones y verdades involuntarias. A través de su mirada afilada sobre la vida cotidiana, medias verdades y conclusiones dudosas, el público se dará cuenta de que a veces la lógica también tiene días libres. Un espectáculo en el que el humor nace de lo real, de la ironía y de una cantidad preocupante de entusiasmo.

También estará '55 metros cuadrados", una pieza de microteatro. Iria, Uxío y Roi conviven en un caótico piso de 55 metros cuadrados, donde el absurdo y el desastre diario son el pan de cada día.

Belfluters dará el toque musical. Es un cuarteto de música tradicional y celta que fusiona raíces gallegas y sonidos ancestrales del Atlántico. A través de diferentes instrumentos, el grupo ofrece un viaje sonoro lleno de emoción, recuperando melodías populares y reinterpretándolas con un espíritu contemporáneo y festivo.

Este festival, como todas las actividades del programa “Agra no Ágora”, es de acceso libre y gratuito.