Concierto de The Buzz Lovers

the buzz lovers

The Buzz Lovers llega a A Coruña, en la sala Garufa Club el próximo 4 de Abril de 2026, fecha que formará parte de su gira más ambiciosa hasta el momento, con un directo electrizante que promete recrear los directos de la mítica banda Nirvana, sumergiéndose en un espectáculo de alta fidelidad para el deleite de todos los entusiastas presentes.

"Teen spirit word tour" comprenderá una larga lista de conciertos iniciada en agosto de 2024 y que se extenderá hasta 2027, recorriendo los principales escenarios de multitud de ciudades y países.