Concierto de Roots Seekers

Interior del Garufa Club Archivo

La banda de reggae Roots Seekers presenta en Garufa Club, el próximo 3 de abril "RESISTANCE" ( puertas 22h. Entrada 10€)

Pioneros del Reggae en Galicia, puesto que Roots Seekers es una formación secuela de lo que fue Pinnacle Roots Reggae Band, banda en activo desde 1999 a 2010, у desde esos años han sido parte integrante de todas las formaciones del género de A Coruña: Bush Doctors, Dandy Fever, La One, Jamaica Cinema, Al Jahsué and the Visionaries y Aum.

La grabación de este trabajo que se presentará en Garufa Club se realizó en los estudios coruñeses de Jose Martínez "Bonham" y remasterizados por Paulo Casàs en Oukumè Studios de Madrid.