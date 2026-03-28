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Concierto de Mery Lafuente & The Syncopated Men

Interior del Garufa Club
Interior del Garufa Club
Archivo

Mery Lafuente empieza a cantar casi por casualidad, haciendo blues con unos amigos. Lo que comienza como algo informal pronto se convierte en una pasión que la lleva a explorar distintos repertorios y estilos. Actualmente forma parte de una big band y de un grupo de jazz tradicional.

Ahora presenta "Mery Lafuente & The Syncopated Men", un nuevo proyecto con una formación poco habitual: voz, fagot, clarinete bajo, acordeón y batería.

Una combinación de timbres inesperada que da lugar a una propuesta sonora original, atrevida y poco o -o nada- habitual.

Fecha Iniciojueves, 2 de abril de 2026 21:30

LugarGarufa Club

Dirección Rúa Riazor, 5, 15004 A Coruña, España

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