Concierto de Mery Lafuente & The Syncopated Men

Interior del Garufa Club Archivo

Mery Lafuente empieza a cantar casi por casualidad, haciendo blues con unos amigos. Lo que comienza como algo informal pronto se convierte en una pasión que la lleva a explorar distintos repertorios y estilos. Actualmente forma parte de una big band y de un grupo de jazz tradicional.

Ahora presenta "Mery Lafuente & The Syncopated Men", un nuevo proyecto con una formación poco habitual: voz, fagot, clarinete bajo, acordeón y batería.

Una combinación de timbres inesperada que da lugar a una propuesta sonora original, atrevida y poco o -o nada- habitual.