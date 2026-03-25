Concierto en el Palacio de Capitanía General

Palacio de Capitanía General de A Coruña EC

El jueves 26 de marzo a las 19:00 horas, laUnidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), ofrecerá un concierto en el patio del Palacio de Capitanía General.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: “Despertad, la voz nos llama”, de J.S. Bach con arreglos de A. Reed, “Concierto para dos trompetas” de A. Vivaldi con arreglos de D. Marlatt, “El Santo y la ciudad” de J. Haan, “Hallelujah” de L. Cohen con arreglos de M. Brown, “Jesucristo Superstar” de A. Lloyd-Webber con arreglos de W. Hautvasty “Saeta” de J. M. Serrat con arreglos de G. Fernández.

Con estos conciertos, el Cuartel General del MAM quiere llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares.

El concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo.