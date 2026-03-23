Concierto de La sonrisa de Julia

La sonrisa de Julia es un grupo musical español formado por cuatro amigos de distintas partes del país. La idea de formar el grupo surge del vocalista Marcos Cao después de su llegada a Madrid desde Cantabria. Allí conoció a Diego y Curro, bajo y piano respectivamente, y empezaron a moverse con algunas maquetas. Más tarde se incorporó al grupo el batería Raúl Delgado y la banda ya se completaba.

A partir de aquí emprenden un duro camino por el mundo musical que al final tendría su recompensa. En Marzo de 2003 se presentan al cértamen musical Rock Villa de Madrid junto con otros 175 grupos de España donde salen vencedores. Un mes después reciben una propuesta del Ayuntamiendo de Madrid para representar a la música española durante una semana por Rumania junto con bandas de todas las partes del mundo.

La aportación económica del concurso y de la semana por Rumanía les sirvió para aumentar su repertorio y seguir ensayando, y en verano de ese mismo 2003 son invitados por los directores de la película "La fiesta" para producir su banda sonora. Pero llegaron malos tiempos y el dinero se les acabó. La ruptura del grupo se veía venir hasta que Marcos, después de un concierto de Travis el 21 de Noviembre de 2003 en la sala La Riviera de Madrid, se planteó seriamente la grabación de un disco.

En Marzo de 2004 entran a estudios a grabar lo que sería su primer álbum, "Caminos diferentes". Más adelante reciben la noticia de que el director de Get-in, Iñigo Argomaniz, está interesado en representarlos. Era un orgullo para ellos el tener como representante a la persona que apostó por talentos como Duncan Dhu, La Oreja de Van Gogh o Alex Ubago entre otros artistas.

En Octubre de 2004 salió a la venta el primer trabajo de La sonrisa de Julia y hasta el momento son 15.000 las copias vendidas, y una intensa gira de conciertos la realizada por los miembros del grupo.

A finales de 2005 se vuelven a meter en los estudios a grabar su segundo álbum, "Volver a empezar". En Febrero de 2006 fichan por la discográfica Universal Music y eso supone mayor prestigio para el grupo dentro de una discográfica puntera en el mercado.

Ahora trabajan en el tercer LP, con la noticia, ya confirmada por parte de Marcos Cao, de que el pianista y encargado de los teclados de la banda Curro, ha dejado de formar parte de la misma debido a diferentes criterios acerca de como hacer frente a la composición de este nuevo disco, debido a las supuestas nuevas influencias y objetivos buscados por el resto de la banda, los cuales no eran compartidos por Curro.

Bipolar, el nuevo y tercer disco de La sonrisa de Julia, marca la madurez del grupo a través de temas muy intensos y vivos. El disco ha sido producido por La sonrisa de julia y tiene un sonido mucho mas “Power trío” recordando a la energía de grupos como Muse o Stereophonics y ritmos que se acercan al funk

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