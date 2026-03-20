La mejor música en vivo llegará esta primavera a MEGA de la mano del celebrado artista Diego Amador. El pianista y cantaor flamenco –nominado, entre otros, a un Latin Grammy al mejor álbum flamenco por su trabajo Río de los Canasteros– tomará la Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia con una propuesta intimista de piano y cante en la que no faltará una propuesta gastronómica de altura junto a las mejores cervezas de la casa. La cita será el viernes 17 de abril, a las 21.00 horas.

El concierto de Diego Amador en MEGA estará aderezado por una cena maridaje de cervezas de Estrella Galicia con dos platos preparados por el chef del Restaurante Salistre Caco Agrasar. La propuesta de este nuevo #Planazo musical en MEGA incluye dos consumiciones durante el concierto, además de la habitual caña de bienvenida a las 20.30h, momento de la apertura de puertas. Las últimas entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del museo, www.mundoestrellagalicia.es.