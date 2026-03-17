Fuet!

El 981 UNITED regresa en 2026 con una nueva edición que reafirma su compromiso con la escena metal y hardcore, el hazlo tú mismo y el apoyo al underground local de A Coruña. La cita tendrá lugar el 21 de marzo de 2026 en la Sala O Túnel (Coliseum), consolidándose como uno de los encuentros imprescindibles para el público más fiel a la música extrema.

Festival 981 UNITED

El cartel de esta edición combina bandas de peso dentro del circuito hardcore y metal con proyectos vinculados a la escena local y estatal, reflejando el espíritu diverso y combativo del festival. Las bandas confirmadas son Guilt Trip, Fuet!, Syberia, Not Yet, Demenzia Sozial y Schwarzenegger, una selección que promete una jornada intensa y sin concesiones. Entre actuaciones, Jordi Pánico se encargará de mantener la energía alta a los platos.

Entradas a la venta en Ataquilla.