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Festival 981 UNITED

Fuet!
Fuet!

El 981 UNITED regresa en 2026 con una nueva edición que reafirma su compromiso con la escena metal y hardcore, el hazlo tú mismo y el apoyo al underground local de A Coruña. La cita tendrá lugar el 21 de marzo de 2026 en la Sala O Túnel (Coliseum), consolidándose como uno de los encuentros imprescindibles para el público más fiel a la música extrema.

Festival 981 UNITED
Festival 981 UNITED

El cartel de esta edición combina bandas de peso dentro del circuito hardcore y metal con proyectos vinculados a la escena local y estatal, reflejando el espíritu diverso y combativo del festival. Las bandas confirmadas son Guilt Trip, Fuet!, Syberia, Not Yet, Demenzia Sozial y Schwarzenegger, una selección que promete una jornada intensa y sin concesiones. Entre actuaciones, Jordi Pánico se encargará de mantener la energía alta a los platos.

Entradas a la venta en Ataquilla.

Fecha Iniciosábado, 21 de marzo de 2026 19:00

LugarSala O Túnel

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

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