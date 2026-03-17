Alcuentru Trad-Urbán con Son d’aquí
O vindeiro domingo, 21 de marzo, A Coruña encherase de folclore coa celebración do Alcuentru Trad-Urbán 2026, que, a través de aulas, charlas, comida e, por suposto, moita festa, amosarán o valor da cultura musical e oral tradicional de Galiza e Asturies.
Aínda que o Alcuentru oficial terá lugar o sábado 21, o venres, día 20 de marzo, como gran novidade desta edición, haberá ás 21.30 horas una festa ‘pre-alcuentru’ foliadeira no CS Gomes Gaioso (Rúa Marconi, 9), un evento aberto ao público ao que levar moitas ganas de bailar, tocar e cantar.
Ao día seguinte, a apertura do Alcuentru terá lugar ás 10.30 horas, para que ás 11.00 comecen os primeiros obradoiros de baile e pandeireta, que continuarán na sesión das 12.30 horas, todos no colexio Eusebio da Guarda. A Espicha celebrarase ás 14.00 horas na sede de Son d’aquí, na rúa Santo Tomás, 40, mentres que dende as 17.30 desenvolverase unha charla cos entroidos como protagonistas, no Centro Cívico de Monte Alto. A festa terminará, como non pode ser doutra maneira, cunha foliada, que abrirán as Cantareiras de Son d’aquí, seguidas de Soi Panderetera, de Xixón. A xornada (obradoiros, espicha e coloquios) está aberta á participación de calquera interesado na cultura tradicional galega e asturiana, previa inscrición a través deste enlace