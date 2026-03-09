Marian Ledesma y LeSuiteBand, en concierto

Marian ledesma

Marian Ledesma al frente de LeSuiteBand, llenará de música la Sala Mardi Gras con un repertorio de las mejores canciones del rock de los 70, 80 y 90. Una celebración para corear temazos con entradas a solo 12 euros anticipadas en Vivetix o 15 en taquilla. El concierto comenzará a las 22.30.

Las noches de viernes y sábado la sala será punto de encuentro final para las celebraciones previstas de San Patricio en la ruta de locales que celebran esta fiesta de tradición irlandesa en la que la cerveza y la celebración de la amistad son las protagonistas.