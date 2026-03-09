Mi cuenta

Agenda

Ídolos Muertos y Los Bluffs tocan en la Sala Mardi Gras

Ídolos Muertos

El viernes la Sala Mardi Gras acoge la presentación en A Coruña del festival ponferradino Crápula a Go-Go. Habrá sorteo de abonos, las actuaciones en directo de Ídolos Muertos y Los Bluffs. 

A las 10 de la noche se subirán al escenario para dejar paso posteriormete a varios Djs de garage y rock. Las entradas anticipadas se puede comprar en el Bristol Bar, donde habrá fiesta de calentamiento desde las 19 horas. La anticipada cuesta 10 euros y en taquilla serán 12.

Fecha Inicioviernes, 13 de marzo de 2026 22:00

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 La Coruña, España

