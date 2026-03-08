8-M | Concerto solidario no Conservatorio Profesional de Música
O Auditorio do Conservatorio Profesional de Música da Coruña acollerá o luns 9 de marzo ás 17.00 horas un concerto conmemorativo do Día Internacional da Muller (8-M) en prol da asociación ADC Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS, formada por mulleres superviventes de cancro de mama.
Durante o acto terá lugar ademais a presentación do libro 'Virando o Rosa' con fotografías de Diana Fajardo, con textos de Dolores Vázquez, unha obra que aborda a experiencia do cancro de mama desde a perspectiva da superación e da visibilización.
O programa do concerto estará dedicado á música escrita íntegramente por mulleres de distintas épocas con obras de Eugenia Osterberger, Florence Price, Louise Farrenc, SofíaGubaidulina ou Clara Schumann.
A iniciativa organizada dende a Coordinación de igualdade do conservatorio une música, literatura e compromiso social nun encontro aberto ao público para conmemorar o 8-M.
Entrada libre ata completar aforo.