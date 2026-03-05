Concierto de Despistaos

Despistaos EC

La banda española Despistaos actuará en A Coruña en un concierto especial organizado por Europa FM. La cita tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 21:00 horas en la sala Playa Club.

El evento forma parte de un showcase exclusivo impulsado por la emisora musical, que acercará al público coruñés uno de los grupos más populares del pop rock español de las últimas décadas. La actuación permitirá disfrutar en directo de algunos de los temas más conocidos de la banda, que se ha consolidado con un estilo que mezcla pop y rock con letras cercanas al público.

Las entradas podrán recogerse en el centro comercial A Coruña The Style Outlets