Concierto de Viva Suecia

La banda murciana Viva Suecia, una de las formaciones más destacadas del panorama indie-rock nacional, confirma su esperadísimo regreso a Galicia con un concierto en A Coruña el próximo 18 de abril de 2026. El evento promete ser una de las grandes citas musicales del año.

Formada por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo, la banda no ha dejado de cosechar éxitos en los últimos años, consolidando su estatus como referente del rock alternativo en español.

Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla.com