El Ideal Gallego Fundado en 1917

Concierto de Viva Suecia

La banda murciana Viva Suecia, una de las formaciones más destacadas del panorama indie-rock nacional, confirma su esperadísimo regreso a Galicia con un concierto en A Coruña el próximo 18 de abril de 2026. El evento promete ser una de las grandes citas musicales del año.

Formada por Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo, la banda no ha dejado de cosechar éxitos en los últimos años, consolidando su estatus como referente del rock alternativo en español.

Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla.com

Fecha Iniciosábado, 18 de abril de 2026 21:00

LugarColiseum de A Coruña

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña

