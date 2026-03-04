Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concierto de Operación Triunfo

Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo
Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo
Operación Triunfo

Los 16 integrantes de la Academia televisiva de Operación Triunfo se subirán al escenario del Coliseum el próximo 19 de abril.

Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo. 

Tinho, junto a sus compañeros Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Olivia, Téyou, Lucía Casani, María Cruz, Laura Muñoz, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo, estarán presentando ante el público herculino las canciones con las que están, cada semana, jugándose la permanencia en la Academia de OT.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Entradas.com, a unos precios que van desde 27 a 93 euros. 

Fecha Iniciodomingo, 19 de abril de 2026 20:00

LugarColiseum de A Coruña

Dirección Rúa Francisco Pérez Carballo, 2, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación