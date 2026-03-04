Concierto de Operación Triunfo

Tinho canta 'Tempestades de sal' de Sés en Operación Triunfo Operación Triunfo

Los 16 integrantes de la Academia televisiva de Operación Triunfo se subirán al escenario del Coliseum el próximo 19 de abril.

Tinho trae de vuelta la música gallega al plató de Operación Triunfo.

Tinho, junto a sus compañeros Claudia Arenas, Crespo, Cristina, Guille Toledano, Guillo Rist, Olivia, Téyou, Lucía Casani, María Cruz, Laura Muñoz, Max, Judit, Carlos, Salma de Diego e Iván Rojo, estarán presentando ante el público herculino las canciones con las que están, cada semana, jugándose la permanencia en la Academia de OT.

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Entradas.com, a unos precios que van desde 27 a 93 euros.