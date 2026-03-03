Concierto de The Scaners

The Scaners Cedida

El Beasto Tours tiene un radar para las buenas bandas. En esta ocasión llegan The Scaners, desde Francia. Las entradas pueden comprarse anticipadas en Entradium.com por 15 euros. Habrá en taquilla a 18 euros. Inicio 21:30.

En 1947 aterrizaron de golpe. En 1977 despegaron. En 2017 regresaron y en 2019 comenzaron la invasión completa. Europa ha comenzado a sucumbir a sus melodías infecciosas , al igual que en Norteamérica y en el resto del mundo. El estado de alerta es máximo! Punk asesino del año 2077, The Scaners crean un cocktail explosivo entre el garage-punk con sintetizadores electrónicos viajando en un ovni pilotado por extraños extraterrestres.

No les dejes escapar si te gustan Devo, Ramones, The Spits, The Dickies , The Briefs... Las necesidades vitales de una fiesta de punk rock chocan con atmósferas onduladas de post-punk y ritmos de discoteca marciana, y una especie de melancolía difusa de garage pop.

Su nave espacial sónica ha sido aderezada por serias interferencias y eso hace que este álbum sea especial. Ahora están dispuestos a invadir por primera vez tierras galegas y abducir al mayor numero de personas posibles.