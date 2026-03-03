Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Concierto de Marisa Valle Roso

Cedida

El ciclo Artistas en Ruta, organizado por la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes, nos ofrece la posibilidad de descubrir el fantástico directo de Marisa Valle Roso. Será el jueves 5 de marzo.

La artista vuelve a los escenarios para presentar “Cenicientes”, su más reciente proyecto artístico que entrelaza memoria colectiva, voz femenina y raíces asturianas.

Este espectáculo busca poner voz a las mujeres “que, viviendo entre carbón y ceniza, hicieron de Asturias un ejemplo de lucha, solidaridad y compromiso” —una idea que recorre las diez canciones del disco, donde se combinan evocaciones al folclore local con abordajes contemporáneos de la reivindicación social. Las entradas cuestan 14 euros y pueden reservarse en entradasmardigras@gmail.com. El concierto comenzará a las 21:30.

Fecha Iniciojueves, 5 de marzo de 2026 21:30

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, La Coruña, 15002 La Coruña, España

