Concierto de Drugos

Drugos Cedida

Entradas anticipadas 15+gg https://www.entradas.com/event/drugos-sala-mardi-gras-20916569/?affiliate=4SA

Taquilla 18 euros

Regresan a Mardi Gras los asturianos Drugos. La fiesta en su primera visita fue de las que se recuerdan. Y huele a lleno, así que no te despistes. Sus canciones están llegando a muchos fans. Las entradas pueden comparse en entradas.com por 15 euros más gastos. Es más que probable que no quede ninguna para taquilla. El concierto comenzará a las 23:00