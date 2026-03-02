Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina en A Coruña

XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina
XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina
Cedida

XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina que tendrá lugar en la jornada del sábado 7 de Marzo en el Centro Ágora de A Coruña. En el concurso, dotado con premios en metálico, podrán participar Asociaciones Folclóricas, Recreativas, Culturales, Vecinales, etc., en las modalidades de pandereteiras y pandereteiros.

La modalidad de pandereteiras/as se distribuirá en cuatro categorías, en función de la edad de los participantes.

Cada grupo participante tendrá un tiempo de 5 minutos para interpretar una pieza tradicional o popular, nunca de autor.

Será obligatorio el uso del traje tradicional.

El certamen se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, mañana y tarde, con la entrega de premios incluida.

Fecha Iniciosábado, 7 de marzo de 2026 10:00

LugarCentro Ágora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 La Coruña, España

Mapa de ubicación