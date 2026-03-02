XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina en A Coruña

XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina Cedida

XXXV Concurso de Música Tradicional Xacarandaina que tendrá lugar en la jornada del sábado 7 de Marzo en el Centro Ágora de A Coruña. En el concurso, dotado con premios en metálico, podrán participar Asociaciones Folclóricas, Recreativas, Culturales, Vecinales, etc., en las modalidades de pandereteiras y pandereteiros.

La modalidad de pandereteiras/as se distribuirá en cuatro categorías, en función de la edad de los participantes.

Cada grupo participante tendrá un tiempo de 5 minutos para interpretar una pieza tradicional o popular, nunca de autor.

Será obligatorio el uso del traje tradicional.

El certamen se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, mañana y tarde, con la entrega de premios incluida.