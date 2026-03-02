Concierto de Fórmula V en el teatro Colón

El Teatro Colón iluminado con la bandera de Ucrania Doda Vázquez

Fórmula V es el grupo insignia que mayor número de éxitos ha creado en nuestro país.

Con Paco Pastor a la cabeza, fundador, líder y alma de la banda, Fórmula V son padres de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del Pop en los países de habla hispana.

Cuéntame, Eva María, Vacaciones de verano, La Fiesta de Blas, Tengo tu amor, Cenicienta, Ahora sé que me quieres o Loco casi loco son sólo algunos de esos temas que forman parte de un show único e irrepetible. Un espectáculo en el que se unen canciones, emociones y diversión con un sonido contundente y una extraordinaria puesta en escena.

Un encuentro musical multigeneracional para todas las edades donde todos sus himnos, absolutamente todos, forman parte de nuestras vidas.