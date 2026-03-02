Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Concierto de DJ Symphonic: 80s & 90s Edition

Dj Symphonic es una fascinante combinación de orquesta sinfónica y Dj para interpretar todo tipo de música de una manera diferente. Es una fusión magistral entre lo sinfónico y lo electrónico que convierte la música orquestal en una explosión de energía, emoción y diversión como nunca de tal manera que permite descubrir la versatilidad de la música orquestal en su faceta más lúdica, demostrando que los grandes éxitos del pop y la electrónica pueden alcanzar nuevas dimensiones cuando se visten con la riqueza instrumental de una formación sinfónica.

Fecha Iniciodomingo, 8 de marzo de 2026 19:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

