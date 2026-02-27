Andrés Suárez presenta su disco 'Lúa' en la FNAC

Andrés Suárez EC

El músico Andrés Suárez visitará FNAC A Coruña mañana, sábado 28 de febrero, a las 12:00 horas para presentar en directo su nuevo disco, titulado Lúa.

El cantautor gallego regresa con un álbum lleno de historias, emoción, ruptura y enamoramiento. Una historia narrada por Andrés que, durante doce canciones con una interpretación llena de detalles, ha contado con la producción de Alfonso Pérez, Peter Walsh y Ricky Falkner. Con ellos ha logrado un sonido rico en matices, donde cada instrumento cumple su función y destaca la interpretación de Andrés en cada tema. Se trata de un disco imprescindible para entender su momento de gracia actual y un trabajo para disfrutar eternamente.

Andrés Suárez presentará en directo una selección de sus nuevas canciones y posteriormente firmará el disco a los fans que se acerquen a Fnac A Coruña