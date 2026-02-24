Pedro Guerra y Javier Álvarez en Colón

Pedro Guerra y Javier Álvarez

Pedro Guerra y Javier Álvarez vuelven a reunirse sobre el escenario para celebrar una complicidad musical única. Referentes de aquella generación de ‘nuevos cantautores’ que renovó la canción de autor en los 90, ambos artistas comparten ahora una gira conjunta donde revisitan temas emblemáticos de sus repertorios —de Debajo del puente a Amor en vena— y presentan nuevas sinergias llenas de emoción, humor y ternura.

Un encuentro íntimo y vibrante entre dos voces esenciales que, aunque diferentes, se potencian mutuamente. Pedro y Javier, que ‘ya no son dos’, invitan al público a vivir una noche inolvidable en la que la música, el cariño y la celebración serán protagonistas.