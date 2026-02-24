Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Concierto de Yerai Cortés en Colón

Una de las voces más singulares del flamenco contemporáneo llega a A Coruña en el mejor momento de su carrera.

El guitarrista y compositor Yerai Cortés presentará en el emblemático Teatro Colón su propuesta más personal, acompañado por su cuadro habitual de palmas y compás. Un formato que aúna profundidad, virtuosismo y emoción en un espectáculo único que no forma parte de su gira ‘Guitarra Coral’, pero que recoge su esencia con la calidez de un directo cuidado al detalle.

Colaborador habitual de figuras como C. Tangana, Israel Fernández, Niño de Elche o Rocío Márquez, y presente en la banda sonora ganadora del Goya Te estoy amando locamente, Yerai Cortés es hoy uno de los artistas imprescindibles del flamenco actual.

Fecha Iniciosábado, 28 de febrero de 2026 21:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

