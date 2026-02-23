La Sinfónica rinde tributo a la música de John Williams

Concierto de la OSG Carlota Blanco

Concierto de bandas sonoras emblemáticas del cine con 'Summon the Heroes', un programa dedicado a John Williams.

Con la narración del actor de doblaje Salvador Vidal, los conciertos combinarán música y cine para recorrer el universo sonoro de Williams desde una perspectiva cercana y narrativa. Vidal —conocido por poner voz en español a intérpretes como Liam Neeson o Ed Harris— conducirá al público a través de un guion de Jordi Cos, reivindicando una idea central: en estas historias, el gran héroe es la música.

El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocibles y emocionantes del compositor, con títulos como 'Summon the Heroes', la pieza que Williams compuso para los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, o piezas de las películas 'Munich', 'Tiburón', 'El patriota', 'Harry Potter', 'Jurassic Park', '1941', 'La lista de Schindler', 'Encuentros en la tercera fase' o 'La Guerra de las Galaxias'.

Es un concierto para reencontrarse con melodías que forman parte de la memoria colectiva y para redescubrir, en directo, el poder de la orquesta al servicio del cine. José Trigueros será el director.