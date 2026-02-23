Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

La Sinfónica rinde tributo a la música de John Williams

Concierto de la OSG
Concierto de la OSG
Carlota Blanco

Concierto de bandas sonoras emblemáticas del cine con 'Summon the Heroes', un programa dedicado a John Williams.

Con la narración del actor de doblaje Salvador Vidal, los conciertos combinarán música y cine para recorrer el universo sonoro de Williams desde una perspectiva cercana y narrativa. Vidal —conocido por poner voz en español a intérpretes como Liam Neeson o Ed Harris— conducirá al público a través de un guion de Jordi Cos, reivindicando una idea central: en estas historias, el gran héroe es la música.

El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocibles y emocionantes del compositor, con títulos como 'Summon the Heroes', la pieza que Williams compuso para los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, o piezas de las películas 'Munich', 'Tiburón', 'El patriota', 'Harry Potter', 'Jurassic Park', '1941', 'La lista de Schindler', 'Encuentros en la tercera fase' o 'La Guerra de las Galaxias'. 

Es un concierto para reencontrarse con melodías que forman parte de la memoria colectiva y para redescubrir, en directo, el poder de la orquesta al servicio del cine. José Trigueros será el director.

Fecha Inicioviernes, 27 de febrero de 2026 20:00

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Glorieta de América s/n

Mapa de ubicación